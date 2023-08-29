В Естонії оштрафували волонтера Бабченка, який закидав яйцями посольство росії

Аркадій Бабченко жбурляє яйця у будівлю посольства рф, скріншот відео

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Ракурс

В Естонії за кидання яєць у будівлю посольства рф оштрафували колишнього російського журналіста, а нині блогера і волонтера, який підтримує ЗСУ, Аркадія Бабченка.

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Йому доведеться сплатити штраф в розмірі 100 євро, повідомляє естонське видання ERR.

Сьогодні мені виписали штраф — 100 євро. Усього ця справа мені обійшлася в 140 євро, тому що я купив чотири яйця по 10 євро за штуку, — розповів Бабченко в ефірі місцевого телебачення.

Він зазначив, що має намір заплатити штраф.

Обов’язково, а як же ні? Я живу в Естонії та поважаю естонські закони, — наголосив Бабченко, який є громадянином рф.

Водночас він зазначив, що більше таких акцій проводити не має наміру.

Ні, я не рецидивіст, — наголосив Бабченко.

Штраф має бути сплачено протягом 15 днів — не пізніше 13 вересня.

Бабченко в ніч на 30 липня кинув чотири яйця у стіну будівлі посольства рф у столиці Естонії Таллінні. Невдовзі його ненадовго затримала поліція, яка порушила справу про провину за статтею «Порушення громадського порядку». Максимальний штраф за це правопорушення становить 400 євро.

Нагадаємо, у 2018 році на Бабченка, який тоді проживав в Україні, готувався замах. Українські правоохоронці тоді інсценували вбивство Бабченка, щоб зірвати плани росіян.

Джерело: ERR