Аркадій Бабченко закидав яйцями посольство рф в Естонії, скріншот відео

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Ракурс

У столиці Естонії Таллінні «чоловік середніх років» вчора, 30 липня, закидав яйцями стіну російського посольства.

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Про це повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на прес-службу естонської поліції.

Зазначається, що акція відбулася просто на очах місцевих поліцейських.

Після опівночі чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Чоловік був затриманий на місці патрулем, проти нього порушено справу, — повідомила прес-служба поліції.

Ім’я затриманого поліція не розголошувала. За інформацією видання, це блогер і волонтер Аркадій Бабченко.

Згодом на своїй Фейсбук-сторінці Бабченко опублікував фото, на якому він сидить у поліцейській машині.

Естонські чайки летять над нашою зоооноою… А у в’язниці зараз вечеря. Добраніч. Вечір у хату, — зазначив він у повідомленні.

У коментарях під цим повідомленням Баченко підтвердив, що дійсно жбурляв яйця у російське посольство.

Сьогодні у своєму Telegram-каналі він опублікував відео інциденту.

Бабченко — колишній воєнний кореспондент російських видань «Московский комсомолец» та «Новая газета». З початком репресій та переслідувань журналістів у 2017 році він виїхав з росії — спочатку до Чехії, а згодом до 2019 року проживав в Україні.

З 2022 року проживає в Естонії, де, як волонтер, організовує закупівлю медичного обладнання, техніки та автомобілів для ЗСУ.

Нагадаємо, у 2018 році українські правоохоронці інсценували вбивство Бабченка. Тоді в СБУ повідомили, що російські спецслужби готували замах на Бабченка, завдяки інсценуванню вдалося зірвати плани росіян.

Джерело: Delfi