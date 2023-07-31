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Російські загарбники сьогодні, 31 липня, двома ракетами завдали удару по Кривому Рогу.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Зазначається, що загарбники поцілили по місту двома ракетами:
- одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди, працюють рятувальники та поліція;
- інша ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев’ятий поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10.15 відомо, що одна людина загинула, 10 мешканців звернулися за медичною допомогою. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали, під якими ще можуть бути люди.
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