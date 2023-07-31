Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Андрей Смолий
Рашисты ударили по учебному заведению и многоэтажке в Кривом Роге (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n185672-rashisty-udarili-po-uchebnomu-zavedeniu-i-mnogoetajke-v-krivom-roge-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 31 липня, двома ракетами завдали удару по Кривому Рогу.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Зазначається, що загарбники поцілили по місту двома ракетами:
- одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди, працюють рятувальники та поліція;
- інша ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев’ятий поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10.15 відомо, що одна людина загинула, 10 мешканців звернулися за медичною допомогою. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали, під якими ще можуть бути люди.
Как ты, наш защитник? — как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...