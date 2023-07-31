Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Андрей Смолий

https://racurs.ua/n185672-rashisty-udarili-po-uchebnomu-zavedeniu-i-mnogoetajke-v-krivom-roge-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 31 липня, двома ракетами завдали удару по Кривому Рогу.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що загарбники поцілили по місту двома ракетами: