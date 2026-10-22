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Последствия российского удара по Харьковщине, фото: ГСЧС
Россияне ударили по рынку на Харьковщине — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n216972-rossiyane-udarili-po-rynku-na-harkovschine-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у місті Лозова на Харківщи. і
За попередніми даними, двоє людей загинули, ще 34 — постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Виникла пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об'єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки та легкові автомобілі, — розповіли у відомстві. — На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади, а також медики та правоохоронці.