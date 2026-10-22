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Ракурс
Наслідки російського удару по Харківщині, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по ринку на Харківщині — двоє загиблих (ФОТО)

22 жов 2026, 14:27
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Російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у місті Лозова на Харківщи. і

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще 34 — постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Виникла пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об'єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки та легкові автомобілі, — розповіли у відомстві. — На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади, а також медики та правоохоронці.

Наслідки російського удару по Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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