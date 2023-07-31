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Росіяни знову обстріляли Херсон, фото: Олександр Прокудін
Рашисти обстріляли центр Херсона з «Граду», загинув чоловік — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185670-rashysty-obstrilyaly-centr-hersona-z-gradu-zagynuv-cholovik-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 31 липня, вранці обстріляли центр Херсона з реактивної системи залпового вогню «Град».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА
Зранку російська армія вбила херсонця. Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град». Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, — зазначив Прокудін.
Також було поранено ще двох працівників комунального підприємства — чоловіків віком 46 та 43 роки. Внаслідок обстрілу вони отримали контузії. Постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.
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