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Ракурс
Росіяни знову обстріляли Херсон, фото: Олександр Прокудін

Рашисти обстріляли центр Херсона з «Граду», загинув чоловік — ОВА (ФОТО)

31 лип 2023, 09:58
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Російські загарбники сьогодні, 31 липня, вранці обстріляли центр Херсона з реактивної системи залпового вогню «Град».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА

Зранку російська армія вбила херсонця. Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град». Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, — зазначив Прокудін.

Також було поранено ще двох працівників комунального підприємства — чоловіків віком 46 та 43 роки. Внаслідок обстрілу вони отримали контузії. Постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.

Росіяни знову обстріляли Херсон, фото: Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


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