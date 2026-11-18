Наслідки російської атаки на Київщину, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217505-na-kyyivschyni-pislya-rosiyskoyi-ataky-gorily-avtomobili-ta-sklad-foto.html

Ракурс

У селі Новосілки Вишгородського району Київської області після російської атаки виникли загоряння складської будівлі та семи автівок.

Наразі загоряння вже ліквідовані, триває розбирання та проливання конструкцій, щоб запобігти повторному займанню. Про це сьогодні, 18 листопада, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Також вибуховою хвилею були пошкоджені: