Бабченко пояснив, чому залишив Україну, фото — Фейсбук А.Бабченка

https://racurs.ua/ua/n128927-portnov-pryyihav-babchenko-poyihav-rosiyskyy-jurnalist-poyasnyv-chomu-zalyshyv-ukrayinu.html

Ракурс

Російський журналіст і блогер Аркадій Бабченко виїхав з України. Про це він повідомив сьогодні у соцмережах.

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Бабченко також написав причини, які спонукали його залишити Україну. Із пояснень, які він надав у Телеграм, зрозуміло, що головною причиною стала не стільки зміна влади в Києві, скільки суспільні процеси, які розпочалися після перемоги команди Володимира Зеленського.

Якщо Україна обере «кандидата Х» — я зараз без персоналій, а про загальну тенденцію в країні, я наступного ж дня починаю запуск процесу «я звалюю». Написав це рівно півроку тому. Я сказав — я зробив, — повідомив Бабченко.

Він також додав, що в Україні триває «повзуче захоплення влади, капітуляція і відкат у дев’яності».

Портнов приїхав — Бабченко поїхав. Поміняли хулігана…, — написав блогер.

Нагадаємо, що Бабченко виїхав із РФ у лютому 2017 року. Певний час він мешкав у Празі, але згодом почав працювати на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Виїхати з Москви Бабченка спонукала кримінальна справа, відкрита проти нього в Росії.

Увечері 29 травня 2018 року стало відомо про нібито вбивство у Києві Бабченка. Наступного дня голова СБУ Василь Грицак і генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції повідомили, що журналіст живий і розповіли деталі операції, яку провели, щоб затримати замовника вбивства російського журналіста.