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Ракурс
«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві, фото — "Вартові Еспресо"

«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

3 лис 2019, 12:57
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Автомобіль «Волга» розірвало на шматки у ДТП, яка сталася 3 листопада у Києві. Унаслідок аварії одна людина загинула, п’ятеро потрапили у лікарні у важкому стані.

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Моторошна ДТП сталася у Голосіївському районі столиці. На вулиці Академіка Заболотного зіштовхнулися автомобілі «Волга» та китайський кросовер Ssang Young.

«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві, фото — "Вартові Еспресо"

Від потужного удару «Волга» розлетілась на шматки. Уламки машин розкидало на десятки метрів.

Від отриманих ушкоджень на місці загинув пасажир ГАЗу, трьох інших людей, які були у «Волзі», у важкому стані забрала швидка. Водія кросовера та пасажира цього авто з чисельними ушкодженнями з місця аварії також відвезли до лікарні.

«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві, фото — "Вартові Еспресо"

У коментарях користувачі Фейсбук пишуть, що водій «Волги» виїжджав із заправки і вирішив поїхати через подвійну суцільну смугу руху.

Внаслідок ДТП і обмеження руху на цій ділянці проспекту Заболотного виникли затори в обидві сторони.

«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві, фото — "Вартові Еспресо"

«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві, фото — "Вартові Еспресо"

«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві, фото — "Вартові Еспресо"

Раніше «Ракурс» повідомляв про незвичну ДТП, яка сталася на проспекті Перемоги. Неподалік від станції метро «Житомирська» розбилося п’ять автомобілів. Винуватцем події став нетверезий водій «Мерседес» S-класу.

Джерело: Ракурс


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