«Волгу» розірвало на шматки у ДТП в Києві, фото — "Вартові Еспресо"

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Ракурс

Автомобіль «Волга» розірвало на шматки у ДТП, яка сталася 3 листопада у Києві. Унаслідок аварії одна людина загинула, п’ятеро потрапили у лікарні у важкому стані.

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Моторошна ДТП сталася у Голосіївському районі столиці. На вулиці Академіка Заболотного зіштовхнулися автомобілі «Волга» та китайський кросовер Ssang Young.

Від потужного удару «Волга» розлетілась на шматки. Уламки машин розкидало на десятки метрів.

Від отриманих ушкоджень на місці загинув пасажир ГАЗу, трьох інших людей, які були у «Волзі», у важкому стані забрала швидка. Водія кросовера та пасажира цього авто з чисельними ушкодженнями з місця аварії також відвезли до лікарні.

У коментарях користувачі Фейсбук пишуть, що водій «Волги» виїжджав із заправки і вирішив поїхати через подвійну суцільну смугу руху.

Внаслідок ДТП і обмеження руху на цій ділянці проспекту Заболотного виникли затори в обидві сторони.

Раніше «Ракурс» повідомляв про незвичну ДТП, яка сталася на проспекті Перемоги. Неподалік від станції метро «Житомирська» розбилося п’ять автомобілів. Винуватцем події став нетверезий водій «Мерседес» S-класу.