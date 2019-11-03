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Погода в Україні: синоптик обіцяла Україні повернення квітневої температури, фото — Ракурс

Синоптик обіцяла Україні повернення квітневої погоди (КАРТА)

3 лис 2019, 12:20
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Синоптик Наталя Діденко обіцяла Україні з понеділка, 4 листопада, повернення квітневої погоди.

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За її словами, впродовж понеділка температура повітря досягне +15+20 градусів, у східних областях погода буде свіжішою — +8…+13 градусів.

Понеділок в Україні буде не просто теплим, а квітневим. А погода в Україні очікується однією з найтепліших у Європі, — повідомила Діденко у Фейсбук.

Опади слід очікувати на заході країни, а також «окремі перелякані — на півночі». На решті території без опадів.

Синоптик обіцяла Україні повернення квітневої погоди, фото — Фейсбук Н.Діденко

Водночас Діденко попередила про поривчастий вітер, який у перший робочий день тижня залишиться у більшості областей.

У Києві понеділок, за словами синоптика, «нагадає про весняних пташок і оптимістичні бруньки» — у столиці вдень повітря нагріється до +15… +17 градусів. Невеликий дощ місцями ймовірний, але опади будуть несуттєвими. Вітер південний, він втримається поривчастим.

Отож, на кілька днів закиньте товсті куртки й шапки, до нас з короткочасним дружнім візитом завітає весна, — повідомила синоптик.

У неділю, 3 листопада, Гідрометеоцентр повідомив метеопопередження про пориви вітру 15−20 м/с.

Синоптик обіцяла Україні повернення квітневої погоди, карта — Гідрометеоцентр

Раніше «Ракурс» повідомляв, що погода в Києві знову ознаменувалася температурним рекордом — 19 жовтня було зафіксовано нетипово високі показники (стовпчик термометра піднявся до +23,3 градусів).

Джерело: Ракурс


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