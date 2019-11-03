Сервіс Airbnb заборонив оренду житла для проведення вечірок, фото — Medium

https://racurs.ua/ua/n128924-servis-airbnb-zaboronyv-orendu-jytla-dlya-provedennya-vechirok.html

Ракурс

Популярний сервіс з бронювання приватного житла Airbnb заборонив орендувати житлові будинки для проведення вечірок. Таке рішення ухвалили після того, як в орендованому для святкування Хелловіна будинку в США застрелили п’ятьох осіб.

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Від сьогодні забороняємо здавати в оренду будинки для вечірок. Компанія також подвоює зусилля, спрямовані на протидію недозволеним зустрічам і поведінці гостей і власників житла, які призводять до таких страшних подій, як в Орінду, — так у Твіттер написав виконавчий директор компанії Брайан Ческі.

За його словами, буде сформована спеціальна команда швидкого реагування. Нові заходи в компанії обговорять найближчим часом. Події, про які пише Ческі, сталися увечері 31 жовтня. Для святкування Хелловіна через Airbnb був орендований будинок у престижному районі міста Орінду в Каліфорнії.

Господар помешкання попередив молодих людей, що вечірки заборонені. Вони пояснили, що знімають будинок для родичів, а самі поширили через соцмережі запрошення на Хелловін. Прийшло понад 100 осіб. Приблизно в 23.00 за місцевим часом в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням про стрілянину.

Три особи загинули відразу, ще двоє померли пізніше. Хто відкрив на святі вогонь, поки невідомо. У Airbnb повідомили, що нададуть підтримку сім’ям жертв і постраждалих, а також тим людям, які живуть поруч з цим будинком.

У наступному році компанія Airbnb планує вийти на IPO (з англ. — первинна публічна пропозиція). Це перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції. Основною метою IPO є отримання так званого «засновницького прибутку» — доходу, отримуваного засновниками акціонерних товариств у вигляді різниці між сумою від продажу випущених акцій і капіталом, вкладеним ними в акціонерне підприємство.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що політична реклама в Twitter буде заборонена у всьому світі. Засновник цієї соцмережі розповів, що охоплення політичних заяв треба заробляти ретвітами, а не купувати. Таргетована реклама нібито здатна підштовхувати мільйони потенційних виборців до певного вибору.