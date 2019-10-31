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Засновник Twitter анонсував блокування політичної реклами в соцмережі, фото: maxpixel

Засновник Twitter анонсував блокування політичної реклами

31 жов 2019, 11:58
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Політична реклама в Twitter (Твіттер) буде заборонена по всьому світу.

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Засновник соцмережі Джек Дорсі розповів про реалізацію планів адміністрації сервісу мікроблогів із 22 листопада. У своєму твіті він повідомив подробиці.

За його словами, охоплення політичних заяв треба заробляти, а не купувати. Таргетована реклама нібито здатна підштовхувати мільйони потенційних виборців до певного вибору.

Дорсі вважає, що політичний вплив треба заробляти ретвітами. Підписки на аккаунт також сприяють цьому. У публікації він вказав, що на рішення про заборону політреклами вплинуло кілька причин, але не назвав їх.

Деякі політичні оглядачі вважають, що це рішення пов’язано і з публікаціями президента США Дональда Трампа в сервісі мікроблогів. Твіти американського лідера не раз публікувалися з порушенням правил сервісу — наприклад, містили образи політиків і журналістів. Проте жодних заходів стосовно нього не вживали.

Нагадаємо, у вересні Twitter видалив 2 тис. акаунтів, які поширювали фейкові новини. У повідомленнях, на думку менеджменту соцмережі, були зафіксовані заклики до повалення влади і політичної пропаганди.


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