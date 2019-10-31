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Основатель Twitter анонсировал блокировку политической рекламы в соцсети, фото: maxpixel

Основатель Twitter анонсировал блокировку политической рекламы

31 окт 2019, 11:58
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Политическая реклама в Twitter (Твиттер) будет запрещена по всему миру.

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Основатель соцсети Джек Дорси рассказал о реализации планов администрации сервиса микроблогов с 22 ноября. В своем твитте он сообщил подробности новации.

По его словам, охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен. Таргетированная реклама якобы способна подталкивать миллионы потенциальных избирателей к определенному выбору.

Дорси считает, что политическое влияние нужно зарабатывать ретвитами. Подписки на аккаунт также способствуют этому. В публикации он указал, что на решение о запрете политрекламы повлияли несколько причин, но не назвал их.

Некоторые политические обозреватели полагают, что это решение связано и с публикациями президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов. Твиты американского лидера не раз публиковались с нарушением правил сервиса — например, содержали оскорбления политиков и журналистов. Но никакие меры к нему не применялись.

Напомним, в сентябре Twitter удалил 2 тыс. аккаунтов, распространявших фейковые новости. В сообщениях, по мнению менеджмента соцсети, были зафиксированы призывы к свержению власти и политической пропаганде.


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