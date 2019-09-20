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Ракурс
Twitter удалил 2 тыс. аккаунтов, распространявших фейковые новости. Фото: Delo.ua

Twitter удалил 2 тыс. аккаунтов, распространявших фейковые новости

20 сен 2019, 17:57
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Твиттер удалил аккаунты, которые были заподозрены в причастности к распространению фейков, призывам к свержению власти и политической пропаганде. Часть этих страниц была уличена в сеянии раздора среди жителей Гонконга, Катара и Йемена.

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Соцсеть Twitter, штаб-квартира которой расположена в Сан-Франциско, в августе этого года заметила подозрительную активность аккаунтов в Китае. Как известно, в этой стране пользоваться Твиттером можно только через VPN, пишет Deutsche Welle.

После обнаружения централизованной и масштабной онлайн-кампании в Китае, целью которой было подогревание ситуации с протестами в Гонконге и изменение настроений пользователей, руководство компании приняло решение провести масштабный аудит аккаунтов.

В итоге произошло удаление тысяч аккаунтов пользователей по всему миру. В последний раз подобная «чистка» проводилась руководством Twitter с мая по июль 2018 года. Тогда были удалены более 70 млн аккаунтов, распространявших фейки.

Раньше «Ракурс» писал о самом популярном твите за всю историю этой соцсети — его опубликовал японский миллиардер Юсаку Маэдзава, после чего твитом поделились более 5 млн пользователей.


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