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Ракурс
Twitter видалив 2 тис. акаунтів, які поширювали фейкові новини. Фото: Delo.ua

Twitter видалив 2 тис. акаунтів, які поширювали фейкові новини

20 вер 2019, 17:57
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Твіттер видалив акаунти, які були запідозрені в причетності до поширення фейків, закликів до повалення влади і політичної пропаганди. Частина цих сторінок була викрита в сіянні розбрату серед жителів Гонконгу, Катару та Ємену.

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Соцмережа Twitter, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, у серпні цього року помітила підозрілу активність акаунтів у Китаї. Як відомо, в цій країні користуватися Твіттером можна лише через VPN, пише Deutsche Welle.

Після виявлення централізованої та масштабної онлайн-кампанії у Китаї, метою якої було підігрівання ситуації з протестами у Гонконзі та зміна настроїв користувачів, керівництво компанії вирішило провести масштабний аудит акаунтів.

Його підсумком стало видалення тисяч акаунтів користувачів по всьому світу. Востаннє подібну «чистку» керівництво Twitter проводило у період із травня по липень 2018 року. Тоді було видалено понад 70 млн акаунтів, які поширювали фейки.

Раніше «Ракурс» писав про найпопулярніший твіт за всю історію цієї соцмережі — його опублікував японський мільярдер Юсаку Маедзава, після чого твітом поділилися понад 5 млн користувачів.


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