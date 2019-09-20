Парламент передбачив матеріальну відповідальність військових. Фото: Політикан

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Народні депутати Верховної Ради 20 вересня за основу законопроект № 1225 «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб».

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Документ на сьогоднішньому засіданні підтримали 306 парламентарів. Це технічний законопроект, який вносить зміни до двох чинних законів: «Про Національну поліцію» та «Про дисциплінарний статут служби цивільного захисту». Про це йдеться у проекті закону та пояснювальній записці, які оприлюднені на сайті ВРУ.

Документ передбачає, що окрім цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності, поліцейські та військовослужбовці цивільного захисту несуть також матеріальну.

У законопроекті зазначається, що особа за завдану з необережності шкоду несе матеріальну відповідальність у розмірі завданої шкоди, але не більше п’яти прожиткових мінімумів (9 тис. 265 грн).

Якщо ж поліцейський чи військовий винні у тому, що завдала шкоди, що спричинила сплату військовою частиною, установою, організацією, закладом штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені), то він несе матеріальну відповідальність у розмірі завданої шкоди, але не більше 15 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб (27 тис. 795 грн). Така ж сума передбачена й для командира, який своїм рішенням чи бездіяльністю порушив установлений порядок обліку, зберігання, використання військового та іншого майна або не вжив належних заходів, передбачених законодавством, щодо запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню, іншому незаконному витрачанню військового та іншого майна.

У тексті проекту закону визначається й відповідальність у повному обсязі. Вона передбачена у разі пошкодження майна у стані сп’яніння. Також матеріальна відповідальність відповідальної особи передбачена у разі викривлення звітних даних, кримінального правопорушення, у разі виявлення нестачі, розкрадання, умисного знищення, пошкодження чи іншого незаконного використання військового та іншого майна, в тому числі переданого під звіт для зберігання.

Розмір завданої шкоди встановлюється за фактичними втратами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням цін, що діють на період розгляду питання про притягнення особи до матеріальної відповідальності. У разі відсутності таких даних розмір шкоди визначається суб'єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства або за рішенням суду, — йдеться у тексті проекту закону.

При тому, якщо строк експлуатації військового та іншого майна на дату його втрати закінчився або неможливо встановити час його втрати, відшкодування шкоди проводиться в розмірі 50% первинної вартості майна.

Крім того, законопроект визначає обставини, які виключають матеріальну відповідальність:

дії непереборної сили; необхідної оборони; крайньої необхідності; виконання наказу або розпорядження командира (начальника), крім випадків виконання явно злочинного наказу або розпорядження; виправданого службового ризику; затримання особи, що вчинила злочин, фізичний або психічний примус; виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Також шкода не підлягає відшкодуванню у випадку смерті винної особи.

Нагадаємо, сьогодні на ранковому засіданні Верховної Ради міністр фінансів Оксана Маркарова представила проект державного бюджету на 2020 рік. Законопроект про бюджет № 2000 надійшов у парламент у неділю, 15 вересня.