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Держбюджет-2020 уряд представляє у Раді, фото — "24 канал"

Держбюджет-2020 уряд представляє у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

20 вер 2019, 10:00
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На ранковому засіданні Верховної Ради уряд України представить проект державного бюджету на 2020 рік.

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Законопроект про бюджет № 2000 надійшов у парламент у неділю, 15 вересня. У сесійній залі його сьогодні представляє міністр фінансів Оксана Маркарова. Традиційної години запитань до уряду не передбачено, її на початку вересня відтермінували аж на 11 жовтня.

Параметри держбюджету-2020 змінюються у порівнянні із 2019 роком. Середній курс долара, відповідно до якого складали проект кошторису, становить 28,2 грн. Мінімальна зарплата в Україні у наступному році планується на рівні 4 тис. 723 грн (це на 550 грн більше, ніж у 2019 році).

Доходи бюджету плануються в сумі 1 трлн 79 млрд 500 млн грн, дефіцит бюджету від ВВП 2,09%. Витрати на оборону зростуть із 212 млрд грн у 2018 році до 245,8 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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Держбюджет-2020 уряд представляє у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

На ранковому засіданні Верховної Ради уряд України представить проект державного бюджету на 2020 рік. Законопроект надійшов у парламент 15 вересня. У сесійній залі його представляє міністр фінансів Оксана Маркарова

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