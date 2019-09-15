Маркарова: Україна планує позичити близько 380 млрд грн у 2020 році

Оксана Маркарова, фото: «Урядовий портал»

https://racurs.ua/ua/n126809-markarova-ukrayina-planuie-pozychyty-blyzko-380-mlrd-grn-u-2020-roci.html

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Україна у наступному році планує позичити близько 380 млрд грн.

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Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє агентство «Укрінформ».

Переважно сподіваємося, що це будуть запозичення від наших офіційних кредиторів. Ми будемо продовжувати розвивати місцевий ринок у гривні, — зазначила Маркарова.

За її словами, уряд намагається взяти борг під контроль і максимально швидко щороку скорочувати відсоток боргу до ВВП.

Видання Bloomberg з посиланням відразу на три інформовані джерела нещодавно повідомляло, що українська влада планує домовитися про отримання від Міжнародного валютного фонду (МВФ) нового кредиту на суму 5 млрд дол. США. За сьогоднішнім курсом валют ця сума становить 123,25 млрд грн.

Зазначається, що наразі відповідні переговори ще тривають.

Очікується, що нова програма фінансування від МВФ замінить чинну короткострокову програму й триватиме впродовж трьох років.

Цього місяця до Києва прибула місія МВФ для обговорення деталей нової програми, котра, ймовірно, включатиме умови стосовно подальших кроків щодо боротьби з корупцією, стримування бюджетного дефіциту та лібералізації ринку сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, сьогодні до Верховної Ради було подано проект державного бюджету на 2020 рік. Уряд у ньому запланував показник боргу до ВВП на рівні 2,09%.