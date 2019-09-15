До ради внесено проект держбюджету-2020, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n126804-proekt-budjetu-na-2020-rik-vneseno-do-verhovnoyi-rady.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

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Відповідний документ зареєстровано під № 2000. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що цей документ сьогодні одержано Верховною Радою й «передано на розгляд керівництву».

Текст документу на сайті парламенту наразі відсутній.

Під час сьогоднішнього брифінгу міністр фінансів Україна Оксана Маркарова повідомляла, що в урядовому проекті бюджету розмір ресурсної бази закладений на рівні 1,795 трлн грн, розмір дефіциту до ВВПзапланованийна рівні2,09%.

Розрахунок проекту бюджету здійснено з використанням прогнозного курсу валют у розмірі 28,2 грн за один дол. США на кінець року. Цей показник базувався на основі макропрогнозу, затвердженого в травні цього року.

Нагадаємо, в проекті державного бюджету на 2020 рік заплановане підвищення мінімальної середньомісячної зарплати на 550 грн. Таким чином, з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата може становити 4 тис. 723 грн.