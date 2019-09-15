Проект бюджету на 2020 рік внесено до Верховної Радиhttps://racurs.ua/ua/n126804-proekt-budjetu-na-2020-rik-vneseno-do-verhovnoyi-rady.htmlРакурс
У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Відповідний документ зареєстровано під № 2000. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Зазначається, що цей документ сьогодні одержано Верховною Радою й «передано на розгляд керівництву».
Текст документу на сайті парламенту наразі відсутній.
Під час сьогоднішнього брифінгу міністр фінансів Україна Оксана Маркарова повідомляла, що в урядовому проекті бюджету розмір ресурсної бази закладений на рівні 1,795 трлн грн, розмір дефіциту до ВВПзапланованийна рівні2,09%.
Розрахунок проекту бюджету здійснено з використанням прогнозного курсу валют у розмірі 28,2 грн за один дол. США на кінець року. Цей показник базувався на основі макропрогнозу, затвердженого в травні цього року.
Нагадаємо, в проекті державного бюджету на 2020 рік заплановане підвищення мінімальної середньомісячної зарплати на 550 грн. Таким чином, з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата може становити 4 тис. 723 грн.