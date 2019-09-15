Бюджет-2020: Маркарова розповіла, якою буде мінімальна зарплата

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Оксана Маркарова, фото: Міністерство фінансів
Бюджет-2020: Маркарова розповіла, якою буде мінімальна зарплатаhttps://racurs.ua/ua/n126803-budjet-2020-markarova-rozpovila-yakou-bude-minimalna-zarplata.htmlРакурс
У проекті державного бюджету на 2020 рік розмір мінімальної середньомісячної зарплати закладено на рівні 4 тис. 723 грн.
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Такий показник запроваджується з 1 січня 2020 року. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє агентство «Укрінформ».
Таким чином, збільшення мінімальної зарплати в новому році становитиме 550 грн. Маркарова зазначила, що ця цифра відповідає показникам зростання і в уряді вважають, що її додаткове збільшення вже не відповідало б росту продуктивності.
А загалом це досить суттєве зростання мінімальної заробітної плати, — наголосила міністр.
Крім того, у проекті бюджету на 2020 рік відповідно збільшуються видатки на оплату праці і грошове забезпечення, додала Маркарова.
З 1 січня 2019 року розмір мінімальної зарплати в України становить 4 тис. 173 грн. У 2018 році мінімальна зарплата становила 3 тис. 723 грн.
Нагадаємо, Маркарова сьогодні повідомила, що ресурсна база державного бюджету на 2020 рік запланована на рівні 1,795 трлн грн. Розмір дефіциту до ВВП запланований на рівні 2,09%.
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