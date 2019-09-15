Олексій Гончарук, фото: Офіс президента

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Кабінет міністрів сьогодні внесе до Верховної Ради проект державного бюджету на 2020 рік.

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Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час брифінгу, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Гончарук наголосив, що сьогодні — останній день, передбачений Конституцією України для схвалення проекту бюджету урядом і подання його до Верховної Ради.

Ми сьогодні це зробимо, — пообіцяв прем'єр.

Також Гончарук повідомив, що впродовж найближчих двох тижнів Кабмін подасть до парламенту програму діяльності уряду.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, ресурсна база бюджету на 2020 рік складатиме 1,795 трлн грн. Також заплановане зменшення дефіциту. Уряд розраховує, що розмір дефіцит до ВВП в наступному році становитиме 2,09%.

Це дуже амбітна мета. Ми впевнені, що ми її досягнемо, — заявила Маркарова.

Нагадаємо, на початку місяця президент України Володимир Зеленський запевняв, що уряд зможе до 15 вересня подати до Ради проект бюджету на наступний рік.