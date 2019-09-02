Зеленський оприлюднив терміни ключових реформ в Україні, фото — Спільне

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Президент України Володимир Зеленський 2 вересня на зустрічі із керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та силових органів оприлюднив терміни проведення ключових реформ в Україні, які нова владна команда планує здійснити у найближчі місяці. Йдеться про розробку і ухвалення відповідних законів і правок до існуючих актів.

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Серед головних оприлюднених сьогодні президентом реформ, які відбудуться у найближчі декілька місяців, — запровадження ринку землі, ухвалення бюджету, початок великої приватизації, ухвалення закону про концесії, змін до Трудового кодексу, аудит держреєстрів, легалізація грального бізнесу та видобутку бурштину, кадрове перезавантаження основних відомств.

Отож, Зеленський назвав такі ключові реформи в Україні:

запровадження ринку землі — до 1 жовтня, скасування мораторію на продаж землі — до 1 грудня;

наповнення інформацією земельного кадастру — до 1 січня 2020 року;

запуск малої приватизації через систему «Прозорро» — до 1 жовтня;

створення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації — до 1 грудня;

розробка та ухвалення закону про зміни держрегулювання фінансового ринку — до 1 жовтня;

зміни до законодавства про оренду державного і комунального майна — до 1 жовтня;

зміни до Трудового кодексу — до 1 січня 2020 року;

спрощення доступу підключення населення та бізнесу до електро- та газомереж — до 1 січня 2020 року;

створення служби фінрозслідувань — до 1 жовтня;

повний аудит державних реєстрів, створення плану реструктуризації «Укрзалізниці» — до 1 січня 2020 року.

зміна кадрів і перезавантаження роботи Державної служби геології та надр, Земельного кадастру, Укравтодору та екоінспекції — до 1 січня 2020 року;

створення умов для зниження комерційними банками кредитних ставок та доступності кредитування бізнесу — до 1 жовтня.

Крім того, Зеленський запевнив, що уряд зможе до 15 вересня подати до Ради проект бюджету на 2020 рік.