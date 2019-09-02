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Зеленский обнародовал сроки ключевых реформ в Украине, фото — Спільне

Зеленский обнародовал сроки ключевых реформ в Украине

2 сен 2019, 12:56
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Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и силовых органов обнародовал сроки проведения ключевых реформ в Украине, которые новая команда планирует осуществить в ближайшие месяцы. Речь идет о разработке и принятии соответствующих законов и поправок к существующим актам.

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Среди главных обнародованных сегодня президентом реформ, которые состоятся в ближайшие несколько месяцев, — введение рынка земли, принятие бюджета, начало большой приватизации, принятия закона о концессии, изменений в Трудовой кодекс, аудит госреестров, легализация игорного бизнеса и добычи янтаря, кадровое перезагрузки основных ведомств.

Итак, Зеленский назвал ключевые реформы в Украине:

  • введение рынка земли — до 1 октября, отмена моратория на продажу земли — до 1 декабря;
  • наполнение информацией земельного кадастра — до 1 января 2020 года;
  • запуск малой приватизации через систему «Прозорро» — до 1 октября;
  • создание перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации — до 1 декабря;
  • разработка и принятие закона об изменениях госрегулирования финансового рынка — до 1 октября;
  • изменения в законодательство об аренде государственного и коммунального имущества — до 1 октября;
  • изменения в Трудовой кодекс — до 1 января 2020 года;
  • упрощение доступа подключения населения и бизнеса к электро- и газосетям — до 1 января 2020 года;
  • создание службы финрасследований — до 1 октября;
  • полный аудит государственных реестров, создание плана реструктуризации «Укрзализныци» — до 1 января 2020 года.
  • смена кадров и перезагрузка работы Государственной службы геологии и недр, Земельного кадастра, Укравтодора и экоинспекции — до 1 января 2020 года;
  • создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса — до 1 октября.

Кроме того, Зеленский заверил, что правительство сможет до 15 сентября подать в Раду проект бюджета на 2020 год.

Источник: Ракурс


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