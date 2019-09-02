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Зеленский собрал на Банковой руководство правительства, Рады и силовиков, фото — Офис президента

Зеленский собрал на Банковой руководство Кабмина, Рады и силовиков (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 сен 2019, 12:04
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Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября собрал в своем офисе на Банковой руководителей Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

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Офис президента анонсировал встречу еще с субботы, 31 августа, впрочем о повестке дня не сообщалось.

Напомним, что 29−30 августа состоялось первое заседание Верховной Рады девятого созыва. Парламент избрал свое руководство, премьер-министра, а также утвердил состав правительства. Рада соберется на следуещще заседание во вторник, 3 сентября.

В результате выборов президента и досрочных парламентских выборов команда Зеленского контролирует исполнительную и законодательную ветвь власти в стране.

Источник: Ракурс


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