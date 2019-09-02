Зеленський зібрав на Банковій керівництво уряду, Ради і силовиків, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126204-zelenskyy-zibrav-na-bankoviy-kerivnyctvo-uryadu-rady-i-sylovykiv-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський 2 вересня зібрав у своєму офісі на Банковій керівників Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

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Офіс президента анонсував зустріч ще із суботи, 31 серпня, утім про порядок денний не повідомлялося.

Нагадаємо, що 29−30 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання. Парламент обрав своє керівництво, прем'єр-міністра, а також затвердив склад уряду. Рада збереться на пленарне засідання у вівторок, 3 вересня.

Внаслідок виборів президента та дострокових парламентських виборів команда Зеленського контролює виконавчу та законодавчу гілку влади в країні.