Перше блокування і зрив Зеленського: що відбувалося у Раді вночі, фото — LB

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Верховна Рада України працювала до пізньої ночі 30 серпня. Перше пленарне засідання Ради розпочалося о 13.00 29 серпня і закінчилося о другій ночі наступного дня.

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До опівночі нардепи займалися виключно кадровими питаннями, призначивши керівництво парламенту та уряду, а згодом перейшли й до законотворчої діяльності. Саме під час обговорення та голосування деяких законопроектів відбулися перші конфлікти і навіть блокування трибуни Ради.

Після опівночі після палких дебатів народні депутати проголосували за постанову про попереднє схвалення закону про зняття недоторканості. Документ підтримали 363 депутати.

У цей момент і відбулося перше блокування трибуни депутатами від «Слуги народу». Коли у залі обговорювалися зміни до Конституції, а опозиція наполягала на дотриманні усіх регламентних процедур, назрівав конфлікт. Депутати від «Слуги народу» стали у проходах. Таким чином вони миттєво заблокували доступ до трибуни колегам з інших фракцій.

Під час розгляду цього законопроекту президент Володимир Зеленський, який постійно підганяв спікера Дмитра Разумкова працювати динамічніше, зірвався на депутата «Європейської солідарності» Артура Герасимова.

Герасимов зі свого місця кричав Разумкову, що той нібито неточно висловився щодо предмету голосування. На його вигук Зеленський крикнув із обуренням у відповідь російською: «Ну сказал. А чо вы орете постоянно?». Спалах гніву президента стався безпосередньо перед голосуванням за законопроект.

Все ж депутати у першому читанні проголосували за скасування недоторканності.

Законопроектом пропонується викласти ст. 80 Конституції України у новій редакції, що скасовує положення, за якими народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, а також народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, — йдеться в пояснювальній записці до закону.

Під час обговорення документа Зеленський неодноразово підганяв депутатів закликами «давайте!» та «Дмитро, продовжуй».

Законопроект № 7203 було внесено в Раду ще під час роботи нардепів восьмого скликання. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту. Вранці 29 серпня віце-спікер Руслан Стефанчук розповів, що комітет із питань правової політики та правосуддя попереднього скликання не підписав постанову про перехід законопроекту до нової Ради.

Наприкінці першого пленарного засідання Рада швидко ухвалила рішення щодо прискореного розгляду законопроектів, які 29 серпня Зеленський надіслав у парламент і визначив їх як невідкладні. Водночас депутати меншості обурювалися тим, що парламент ухвалює рішення без обговорення, навіть достеменно не знаючи суті питань.

Пішла жара, у ВРУ голосують не читаючи, за кожен законопроект, кожні 7−10 секунд, — написав у Фейсбук журналіст Володимир Реплянчук.

Через це нардепи від «Європейської солідарності» після короткої наради за участю Петра Порошенка, Ірини Геращенко, Вікторії Сюмар, Олексія Гончаренка і Володимира Ар'єва вирішили достроково покинути сесійну залу. У кулуарах співголова фракції Герасимов сказав журналістам, що депутати фракції покинули засідання на знак протесту проти порушень Конституції і законодавства України при ухваленні рішень монобільшістю парламенту. Сесійну залу в повному складі також залишила й фракція партії «Голос».

Зрештою Рада встигла ще затвердити календарний план другої сесії дев’ятого скликання. Вона стартує 3 вересня і завершить роботу 24 січня 2020 року. У календарному плані є 10 пленарних тижнів, шість тижнів роботи у комітетах, комісіях, депутатських фракціях, п’ять тижнів для роботи з виборцями та вісім годин запитань до уряду.