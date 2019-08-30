Первое блокирование и срыв Зеленского: что происходило в Раде ночью, фото — LB

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Верховная Рада Украины работала до поздней ночи 30 августа. Первое пленарное заседание Рады началось в 13.00 29 августа и закончилось в два ночи следующего дня.

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До полуночи нардепы занимались исключительно кадровыми вопросами, назначив руководство парламента и правительства, а затем перешли и к законотворческой деятельности. Именно во время обсуждения и голосования некоторых законопроектов состоялись первые конфликты и даже блокирование трибуны Рады.

После полуночи после жарких дебатов народные депутаты проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности. Документ поддержали 363 депутата.

В этот момент и произошло первое блокирование трибуны депутатами от «Слуги народа». Когда в зале обсуждались изменения в Конституцию, а оппозиция настаивала на соблюдении всех регламентных процедур, назревал конфликт. Депутаты от «Слуги народа» встали в проходах. Таким образом они мгновенно заблокировали доступ к трибуне коллегам из других фракций.

При рассмотрении этого законопроекта президент Владимир Зеленский, который подгонял спикера Дмитрия Разумкова работать динамичнее, сорвался на депутата «Европейской солидарности» Артура Герасимова.

Герасимов со своего места кричал Разумкову, что тот якобы неточно выразился относительно предмета голосования. На его возглас Зеленский крикнул с возмущением в ответ на русском: «Ну сказал. А чо вы кричите постоянно?». Вспышка гнева президента произошла непосредственно перед голосованием за законопроект.

Депутаты в первом чтении все же проголосовали за отмену неприкосновенности.

Законопроектом предлагается изложить ст. 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положение, согласно которому народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, а также народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, — говорится в пояснительной записке к закону.

При обсуждении документа Зеленский неоднократно подгонял депутатов призывами «давайте» и «Дмитрий, продолжай».

Законопроект № 7203 был внесен в Раду еще во время работы нардепов восьмого созыва. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд. На основании этого законопроект должен был перейти в новый парламент. Утром 29 августа вице-спикер Руслан Стефанчук рассказал, что Комитет по вопросам правовой политики и правосудия предыдущего созыва не подписал постановление о переходе законопроекта в новую Раду.

В конце первого пленарного заседания Рада быстро приняла решение об ускоренном рассмотрении законопроектов, которые 29 августа Зеленский направил в парламент и определил их как неотложные. В то же время депутаты меньшинства возмущались тем, что парламент принимает решение без обсуждения и даже точно не зная сути вопросов.

Пошла жара, в ВРУ голосуют не читая, за каждый законопроект, каждые 7−10 секунд, — написал в Фейсбук журналист Владимир Реплянчук.

В связи с этим нардепы от «Европейской солидарности» после короткого совещания с участием Петра Порошенко, Ирины Геращенко, Виктории Сюмар, Алексея Гончаренко и Владимира Арьева решили досрочно покинуть сессионный зал. В кулуарах сопредседатель фракции Герасимов сказал журналистам, что депутаты фракции покинули заседание в знак протеста против нарушений Конституции и законодательства Украины при принятии решений монобольшинством парламента. Сессионный зал в полном составе также оставила и фракция партии «Голос».

В итоге Рада успела еще утвердить календарный план второй сессии девятого созыва. Она стартует 3 сентября и завершит работу 24 января 2020 года. В календарном плане насчитывается 10 пленарных недель, шесть недель работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях, пять недель для работы с избирателями и восемь часов вопросов к правительству.