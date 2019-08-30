Обмен заключенными: официальный Киев просит подождать, скриншот трансляции "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n126117-derjim-kulaki-oficialnyy-kiev-prosit-podojdat-s-informaciey-ob-obmene.html

Ракурс

Официальный Киев опроверг информацию о завершении обмена удерживаемыми лицами в Украине и России. Утром 30 августа с такими заявлениями выступил Офис президента, а также пресс-секретарь СБУ.

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В пресс-службе главы государства заявили, что «процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности».

Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества, — заявили в Офисе президента.

Там также пообещали сообщить официально о завершении обмена, когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Фейсбук также посоветовала набраться терпения и дождаться завершения обмена.

Напомним, что ночью в аппарате Генпрокуратуры сообщили о том, что украинские политзаключенные летят домой. В аэропорту Жулян самолет с украинцами в эти минуты ждут съемочные группы украинских телеканалов. Секретарь СНБО Александр Данилюк, которого СМИ заметили на аэродроме, сообщил, что надеется на завершение обмена сегодня, 30 августа.

Согласно предварительной информации СМИ, в Украину вернут пленных моряков, Олега Сенцова, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Павла Гриба и других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживали в РФ.