Обмін ув'язненими: офіційний Київ просить зачекати, скріншот трансляції "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n126117-trymaiemo-kulaky-oficiynyy-kyyiv-prosyt-zachekaty-z-informaciieu-pro-obmin.html

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Офіційний Київ заперечив інформацію про завершення взаємного обміну утримуваними особами в Україні та Росії. Уранці 30 серпня із такими заявами виступив Офіс президента, а також прес-секретар СБУ.

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В прес-службі глави держави заявили, що «процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності».

Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства, — заявили в Офісі президента.

Там також пообіцяли повідомити офіційно про завершення обміну, коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у Фейсбук також порадила набратися терпіння і дочекатися завершення обміну.

Нагадаємо, що вночі в апараті Генпрокуратури повідомили про те, що українські політв’язні летять додому. В аеропорту Жулян літак із українцями чекають знімальні групи українських телеканалів. Секретар РНБО Олександр Данилюк, якого ЗМІ помітили на летовищі, повідомив, що сподівається на завершення обміну сьогодні, 30 серпня.

Відповідно до попередньої інформації ЗМІ, до України повернуть полонених моряків, Олега Сенцова, Володимира Балуха, Романа Сущенка, Павла Гриба та інших українських політв’язнів, яких незаконно утримували в РФ.