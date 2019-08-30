Сенцов, моряки, Cущенко, Балух та інші: обмін відбувся, літак з Росії летить до України, фото — Фейсбук Free Sentcov

https://racurs.ua/ua/n126116-sencov-moryaky-cuschenko-baluh-ta-inshi-obmin-vidbuvsya-litak-z-rosiyi-letyt-do-ukrayiny.html

Ракурс

У ніч на п’ятницю, 30 серпня, почався обмін полоненими між Україною і Росією. Олег Сенцов, моряки, Роман Cущенко та решта українських політв’язнів перебувають у літаку, який летить до Києва.

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Таку інформацію повідомляють журналісти, які перебувають в аеропорту «Київ». Саме до Жулян нібито має прилетіти літак із українцями.

Про обмін вперше повідомив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Цієї ночі він зробив репост повідомлення співробітниці Генпрокуратури Анни Ісламової.

Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, — написала Ісламова.

Уранці 30 серпня в аеропорту «Київ» зібралися журналісти та рідні українських військових моряків, причому йдеться про обмін не 35 осіб, а 38-ми. Рідні повідомили у трансляції, що звільнені українські військові вже на шляху до Києва. Їм не повідомили більш точної інформації.

Сайт Baza писав, що о 01.05 в підмосковному аеропорту Остаф’ево приземлився літак, дані якого не видно в сервісі Flightradar24.

Відповідно до існуючої інформації, в Україну повертаються й українські моряки, яких після збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада захопили в полон російські прикордонники. Повертається на Батьківщину і викрадений 24 серпня 2017 року на території Білорусі 21-річний українець Павло Гриб, а також затриманий ФСБ у грудні 2016 року Володимир Балух. До дому також летить затриманий 17 березня 2014 року Микола Карпюк. Окупанти звинувачували його у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни.

Уночі головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов у телеграм-каналі повідомив, що уранці «літак зі звільненими українцями, включно із Сенцовим і моряками, має приземлитися в Києві».

Водночас адвокат росіян Валентин Рибін повідомив ТАСС, що його клієнти, яких готують до обміну, залишаються в СІЗО. Він припустив, що обмін, імовірно, відбудеться у вівторок.

Нагадаємо, що в останні дні серпня у ЗМІ з’являлася інформація, яка вказувала на те, що Україна та Росія готують обмін.

РФ перевела Сенцова з в’язниці в північному місті Лабитнангі під варту в Москві, обидві країни домовилися про обмін «33 на 33», із СІЗО в Україні відпустили російського журналіста Кирила Вишинського.