Звільнення Вишинського відбулося в межах обміну за формулою «35 на 35», фото — mind.ua

https://racurs.ua/ua/n126046-zvilnennya-vyshynskogo-vidbulosya-v-mejah-obminu-za-formulou-35-na-35-dokument.html

Ракурс

У Генеральній прокуратурі пояснили сьогодні події в Апеляційному суді Києва, який звільнив із СІЗО журналіста Кирила Вишинського.

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Як виявилося, головреда РІА «Новости-Украина» звільнили в межах переговорного процесу між Україною та Росією про обмін ув’язненими.

Про це у Твіттер 28 серпня написала речниця генерального прокурора Лариса Сарган, оприлюднивши відповідну заяву Вишинського.

Російський журналіст погодився на участь в процесі «взаємного звільнення осіб». Про це йдеться у документі, який він підписав.

Сарган повідомила, що зміна запобіжного заходу Вишинському відбулася межах підготовки до обміну заручниками у форматі «35 на 35», а підозрюваний у державній зраді Вишинський письмово погодився на участь в обміні.

Вишинський не проти обміну на українських політв’язнів і готовий виїхати з України.

Погоджуюся на це, перебуваючи в здоровому глузді, — вказано у його заяві.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Вишинському. З-під арешту його відпустили, він перебуває під слідством тільки на особистому зобов’язанні.

Раніше російські офіційні особи підтверджували факт переговорів із Києвом про обмін, проте заперечували, що Вишинський також у колі осіб, яких готові обміняти.