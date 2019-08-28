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Освобождение Вышинского состоялось в рамках обмена по формуле «35 на 35», фото — mind.ua

Освобождение Вышинского состоялось в рамках обмена по формуле «35 на 35» (ДОКУМЕНТ)

28 авг 2019, 21:59
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В Генеральной прокуратуре объяснили сегодняшние события в Апелляционном суде Киева, который освободил из СИЗО журналиста Кирилла Вышинского.

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Как оказалось, главреда РИА «Новости-Украина» освободили в пределах переговорного процесса между Украиной и Россией об обмене заключенными.

Об этом в Твиттер 28 августа написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, обнародовав соответствующее заявление Вышинского.

Российский журналист согласился на участие в процессе «взаимного освобождения лиц». Об этом говорится в документе, который он подписал.

Сарган сообщила, что изменение меры пресечения Вышинскому состоялась рамках подготовки к обмену заложниками в формате «35 на 35», а подозреваемый в государственной измене Вышинский письменно согласился на участие в обмене.

Вышинский не против обмена на украинских политзаключенных и готов уехать из Украины.

Согласен на это, находясь в здравом уме, — указано в его заявлении.

Освобождение Вышинского состоялось в рамках обмена по формуле «35 на 35», фото — Твиттер Л.Сарган

Освобождение Вышинского состоялось в рамках обмена по формуле «35 на 35», фото — Твиттер Л.Сарган

Сегодня «Ракурс» сообщал, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Вышинскому. Из-под ареста его отпустили, он находится теперь под следствием только на личном обязательстве.

Ранее российские официальные лица подтверждали факт переговоров с Киевом об обмене, однако отрицали, что Вышинский также в кругу лиц, которых готовых обменять.

Источник: Ракурс


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