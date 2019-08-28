Ломаченко готовится к бою: трансляция открытой тренировки из Лондона, фото — Твиттер В.Ломаченко

https://racurs.ua/n126045-lomachenko-gotovitsya-k-bou-s-kempbellom-translyaciya-otkrytoy-trenirovki-iz-londona.html

Ракурс

В ближайшую субботу, 31 августа, в Лондоне состоится поединок украинца Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. Это будет бой за чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Он состоится на ринге O2 Arena в столице Англии.

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В среду, 28 августа, Ломаченко проводит открытую тренировку перед боем, на которую пришло несколько сотен фанатов бокса.

Ломаченко обладает двумя титулами в легком весе — по версиям WBA и WBO. Цель украинца — объединение всех поясов в этом весе и звание абсолютного чемпиона. Поединок с Кэмпбеллом — следующая ступень для достижения этой цели, поскольку британец владеет титулом по версии WBC.

Ломаченко — самый титулованный боксер независимой Украины. Он двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины, а также чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014−2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016−2018), легком весе по версии WBA, WBO и журнала The Ring.

По версии этого авторитетного журнала Ломаченко занимает первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.

В своем последнем поединке, который прошел 12 апреля в Лос-Анджелесе, украинец нокаутировал в четвертом раунде другого британца — Энтони Кроллу и защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Нанося нокаутирующий удар, Василий серьезно травмировал руку, после чего вынужден был некоторое время ходить в гипсе.

Кэмпбелл также олимпийский чемпион Лондона. Правда, украинец победил в категории до 60 кг, а британец — до 56 кг.