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Ломаченко готується до бою: трансляція відкритого тренування з Лондона, фото — Твіттер В.Ломаченка

Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом: трансляція відкритого тренування з Лондона

28 сер 2019, 21:26
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Найближчої суботи у Лондоні відбудеться поєдинок українця Василя Ломаченко з Люком Кемпбеллом. Це буде бій за чемпіонські пояси в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC. Він відбудеться на рингу O2 Arena в столиці Англії.

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У середу, 28 серпня, Ломаченко проводить відкрите тренування перед боєм, на яке завітало декілька сотень фанатів боксу.

Ломаченко володіє двома титулами в легкій вазі — за версіями WBA і WBO. Мета українця — об'єднання всіх поясів в цій вазі і звання абсолютного чемпіона. Поєдинок з Кемпбеллом наступний щабель для досягнення цієї мети, оскільки британець володіє титулом за версією WBC.

Ломаченко — найбільш титулований боксер незалежної України. Він дворазовий олімпійський чемпіон 2008 і 2012 років, дворазовий чемпіон світу 2009 і 2011 років, чемпіон Європи 2008 року, чемпіон світу серед юніорів 2006 року, чемпіон Європи серед кадетів 2004 року, багаторазовий чемпіон України.

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другому напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018), легкій вазі за версією WBA, WBO і журналу «The Ring».

За версією цього авторитетного журналу Ломаченко посідає перше місце в рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

У своєму останньому поєдинку, який пройшов 12 квітня в Лос-Анджелесі, українець нокаутував у четвертому раунді іншого британця — Ентоні Кроллу і захистив чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO. Правда, завдаючи нокаутуючий удар, Василь серйозно травмував руку, після чого змушений був деякий час ходити в гіпсі.

Кемпбелл також олімпійський чемпіон Лондона. Щоправда, українець переміг в категорії до 60 кг, а британець — до 56 кг.

Джерело: Ракурс


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