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Бій Ломаченка з Кроллою: українець переміг нокаутом. Фото: Корреспондент.net

Бій Ломаченка з Кроллою: українець переміг нокаутом (ФОТО, ВІДЕО)

13 кві 2019, 08:19
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Бій українця Василя Ломаченка з британцем Ентоні Кроллою завершився у Лос-Анджелесі. У цьому бою переміг українець.

Боксери не йшли в атаку у першому раунді та поводилися спокійно. У другому раунді Ломаченко почав атакувати, хоча не всі його атаки були вдалими, повідомляє 24 Канал.

У третьому раунді українець виконав «трійку», яка завершилась ударом з лівої руки. У цьому ж раунді Ломаченко загнав суперника у кут. Незважаючи на вдалі дії українця, бій продовжили.

Четвертий раунд розпочав українець. Він здійснив кілька атак на Кроллу, який ледве встигав захищатися та не мав змоги проводити атаки. Пропустивши удар у скроню британець впав на ринг. У нього було розбите обличчя. Таким чином, бій завершився перемогою українця.

Зазначимо, що в цьому бою українець захищав два чемпіонські титули за версією WBA та WBО. Останній титул він захищав уперше, оскільки завоював нещодавно у грудні 2018 року у бою з Хосе Педраси.

Бій Ломаченка з Кроллою. Фото: twitter.com


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