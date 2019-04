Бій українця Василя Ломаченка з британцем Ентоні Кроллою завершився у Лос-Анджелесі. У цьому бою переміг українець.

Боксери не йшли в атаку у першому раунді та поводилися спокійно. У другому раунді Ломаченко почав атакувати, хоча не всі його атаки були вдалими, повідомляє 24 Канал.

У третьому раунді українець виконав «трійку», яка завершилась ударом з лівої руки. У цьому ж раунді Ломаченко загнав суперника у кут. Незважаючи на вдалі дії українця, бій продовжили.

Четвертий раунд розпочав українець. Він здійснив кілька атак на Кроллу, який ледве встигав захищатися та не мав змоги проводити атаки. Пропустивши удар у скроню британець впав на ринг. У нього було розбите обличчя. Таким чином, бій завершився перемогою українця.

Зазначимо, що в цьому бою українець захищав два чемпіонські титули за версією WBA та WBО. Останній титул він захищав уперше, оскільки завоював нещодавно у грудні 2018 року у бою з Хосе Педраси.

Just another day in the office for Loma. #LomaCrollapic.twitter.com/qDb0lx81Lg

— MessiTheGOAT 2nd account (@InspiredByLM10) 13 апреля 2019 г.