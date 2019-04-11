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Ракурс
Українському боксеру Ломаченку вручили пояс суперчемпіона WBOс

Українському боксеру Ломаченку вручили пояс суперчемпіона WBO (ФОТО)

11 кві 2019, 11:21
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Український боксер та чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко отримав пояс суперчемпіона від Всесвітньої боксерської організації (WBO). Церемонію вручення провели на одному з медіа-заходів перед боєм Ломанченка з британцем Ентоні Кроллою, який претендує на його титули.

Новий пояс надасть Ломаченку низку переваг. Боксер зможе провести чемпіонський бій за версією WBO, незалежно від вагової категорії. Також, якщо чемпіон програє титульний бій, він матиме право першочергового реваншу. Про це повідомляється на офіційній сторінці WBO у Twitter.

Ломаченку вручили пояс суперчемпіона WBO. Фото: WBO

Нещодавно Ломаченко и Кролла провели відкрите тренування. Їх поєдинок пройде 12 квітня на знаменитій арені у Лос-Анджелесі Staples Center. Бій буде за пояси Ломаченка.

Букмекери вже зазначають, що в українського чемпіона значно більше шансів, ніж у його супротивника.

Всесвітня боксерська організація є однією з чотирьох найважніших організацій у світі професійного боксу. З 2007 року пояс від організації є обов’язковим для отримання статусу абсолютного чемпіона світу.

Як раніше повідомляв «Ракурс» Усик та Ломаченко стали найкращими боксерами 2018 року.

Джерело: Ракурс


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