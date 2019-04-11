Украинскому боксеру Ломаченко вручили пояс суперчемпиона WBO. Фото: Радіо Свобода

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Ракурс

Украинский боксер и чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона от Всемирной боксерской организации (WBO). Церемонию вручения провели на одном из медиа-мероприятий перед боем Ломанченко с британцем Энтони Кролллой, который претендует на его титулы.

Новый пояс предоставит Ломаченко ряд преимуществ. Боксер сможет провести чемпионский бой по версии WBO, независимо от весовой категории. Также, если чемпион проиграет титульный бой, он будет иметь право первоочередного реванша. Об этом сообщается на официальной странице WBO в Twitter.

Недавно Ломаченко и Кролла провели открытую тренировку. Их поединок пройдет 12 апреля на знаменитой арене в Лос-Анджелесе Staples Center. Бой будет за пояса Ломаченко.

Букмекеры уже отмечают, что украинский чемпион имеет гораздо больше шансов, чем его противник.

Всемирная боксерская организация является одной из четырех самых важных организаций в мире профессионального бокса. С 2007 года пояс от организации является обязательным для получения статуса абсолютного чемпиона мира.

Как ранее сообщал «Ракурс» Усик и Ломаченко стали лучшими боксерами 2018 года.