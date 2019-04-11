Компания Kia готовит к показу новое авто. Фото: Мой мотор

https://racurs.ua/n120606-kompaniya-kia-predstavit-v-ssha-novyy-avtomobil-habaniro-foto.html

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Компания Kia на автосалоне в Нью-Йорке покажет концепт нового автомобиля под названием Habaniro.

Новое авто сочетает в себе черты хэтчбека и кроссовера. Дизайн автомобиля может говорить о связи с семейством Niro, представленное автомобилями с гибридным и электрическим двигателями. Об этом сообщает Just Auto.

Западные журналисты утверждают, что новинка получила массивную защитную пластину со светодиодной полосой, что заменит бампер. Радиаторная решетка будет иметь несколько вариантов дизайна, ее можно будет заменять, а также передние крылья плавно переходят в пороги в форме буквы Z.

Специалисты выделяют низкую С-образную стойку, окрашенную в красный цвет, скрытые дверные ручки, специальные камеры вместо традиционных зеркал заднего вида и большие легкосплавные диски. Автопроизводитель пока не раскрыл детали авто, однако эксперты предполагают, что машина будет оснащена электрическим или гибридным двигателями. По информации СМИ, внешность прототипа Kia была раскрыта в информационной рассылке автосалона.

Напомним, в январе компания Kia на автосалоне в Детройте представила пятиметровый восьмиместный кроссовер Telluride. Параметры машины составляют более 5 м в длину и 1,9 м в ширину.