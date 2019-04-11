Военный переворот: в Судане арестовали президента и высокопоставленных чиновников. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n120605-voennyy-perevorot-v-sudane-arestovali-prezidenta-i-vysokopostavlennyh-chinovnikov.html

Ракурс

Президента Судана Омара аль-Башира взяли под домашний арест. Командование армии отстранило президента от должности и арестовало высокопоставленных чиновников из его близкого окружения.

Во время военного переворота командование армии задержало действующих и бывших высокопоставленных чиновников, включая руководителя правящей партии «Национальный конгресс» и главу президентской гвардии. Об этом сообщает Sky News Arabia, передает «РБК-Украина».

На данный момент под арестом также находятся бывший министр обороны, губернатор столичной провинции и бывший вице-президент страны.

Сегодня в столице Судана (Хартум) прошла официальная встреча командования армии, в ходе которой военные приняли решение об управлении страной. Ожидается, что позже командование сделает важное объявление в эфире телеканалов.

Отметим, вчера жертвами протестов в столице стали 11 человек, среди которых шесть человек из сил правительства. Для борьбы с демонстрантами полиция использовала слезоточивый газ.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Судане последние три месяца антиправительственные демонстрации. Граждане страны требуют отставки президента, а во время столкновений с полицией десятки людей получили травмы.