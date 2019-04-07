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В Судане в масштабной акции протеста погибли пять человек и десятки получили ранения. Фото: Twitter/metesohtaoglu

В Судане в масштабной акции протеста погибли пять человек и десятки получили ранения (ФОТО)

7 апр 2019, 16:50
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Жертвами масштабной акции протеста в Судане стали по меньшей мере пять человек. Количество погибших подсчитали за последние сутки. Демонстранты уже три месяца требуют отставки действующего президента Омара аль-Башира.

Сегодня в столице Судана (Хартум) погибли четыре человека во время разгона акции протеста силами безопасности. Еще один демонстрант погиб во время протестов в соседнем городе. Об этом сообщает Associated Press, передает readingeagle.

В Судане погибли пять человек во время акции протеста. Фото: Twitter/metesohtaoglu

Во время акции протеста демонстранты бросали камни в правоохранителей и штаб военных. В ответ силы безопасности применили против граждан дубинки, боевые патроны и слезоточивый газ.

За время демонстраций в Судане погибли по меньшей мере 60 человек

Демонстрации стартовали в декабре из-за нехватки продовольствия и повышения цен, однако они быстро переросли в акции протеста с требованием отставки президента. По данным международных правозащитных организаций, с начала демонстрации погибли по меньшей мере 60 человек. Правительство Судана, в свою очередь, утверждает, что количество жертв не превышает 32 человек.

Ранее сообщалось, что акция «желтых жилетов» снова возобновилась. Десятки человек были задержаны в столице Франции.


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