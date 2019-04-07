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У Судані в масштабній акції протесту загинули п'ятеро осіб і десятки отримали поранення. Фото: Twitter/metesohtaoglu

У Судані в масштабній акції протесту загинули п’ятеро осіб і десятки отримали поранення (ФОТО)

7 кві 2019, 16:50
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Жертвами масштабної акції протесту в Судані стали щонайменше п’ятеро осіб. Кількість загиблих підрахували за останню добу. Демонстранти вже три місяці вимагають відставки чинного президента Омара аль-Башира.

Сьогодні в столиці Судану (Хартум) загинули четверо осіб під час розгону акції протесту силами безпеки. Ще один демонстрант загинув під час протестів в сусідньому місті. Про це повідомляє Associated Press, передає readingeagle.

У Судані п'ятеро осіб загинули під час спроби розгону масової демонстрації. Фото: Twitter/metesohtaoglu

Під час акції протесту демонстранти кидали каміння в правоохоронців і штаб військових. У відповідь сили безпеки застосували проти громадян кийки, бойові патрони і сльозогінний газ.

З початку демонстрації загинули щонайменше 60 осіб

Демонстрації стартували в грудні через брак продовольства і підвищення цін, однак вони швидко переросли в акції протесту з вимогою відставки президента. За даними міжнародних правозахисних організацій, з початку демонстрації загинули щонайменше 60 осіб. Уряд Судану, в свою чергу, стверджує, що кількість жертв не перевищує 32 особи.

Раніше повідомлялося, що акція «жовтих жилетів» знову відновилася. Десятки осіб були затримані в столиці Франції.


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