Протести руху «жовтих жилетів» знову призвели до сутичок. Фото: Вікіпедія

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Рух «жовтих жилетів» у суботу, 6 квітня, відновив акції протесту у низці французьких міст. Наймасовіші демонстрації відбуваються у Парижі.

Парижани зібралися на площі Республіки та на площі 18 червня 1940 року, розташованої біля хмарочоса кварталу Монпарнас. Сотні активістів рухаються центральними вулицями французької столиці. Вони вимагають відставки президента Еммануеля Макрона, покращення якості життя. Про це повідомляє РБК.

У ході протесту затримали щонайменше 20 осіб, було проведено понад 6 тис. попередніх перевірок. Сьогодні в столиці Франції закрили Єлисейські поля, площу Зірки, квартали Єлисейського палацу, площу Згоди.

Як відомо, масштабні акції руху «жовтих жилетів» почалися у Франції в листопаді 2018 року на знак протесту проти підвищення цін на паливо і переросли в безлади, погроми і зіткнення з поліцією. Згодом «жовті жилети» почали протестувати й в інших країнах Європи.

Нагадаємо, французький уряд ввів заборону на акції «жовтих жилетів» в окремих місцях. Влада обмежила місце проведення демонстрацій. Акції протесту заборонили проводити на Єлисейських полях та в інших центральних районах Парижа, які найбільше постраждали від заворушень та актів вандалізму. «Жовтим жилетам» відмовили у праві збиратися у Тулузі та Бордо.