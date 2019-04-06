Протесты движения «желтых жилетов» снова привели к столкновениям. Фото: Википедия

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Ракурс

Движение «желтых жилетов» в субботу, 6 апреля, возобновил акции протеста в ряде французских городов. Массовые демонстрации проходят в Париже.

Парижане собрались на площади Республики и на площади 18 июня 1940 года, расположенной возле небоскреба квартала Монпарнас. Сотни активистов движутся по центральным улицам французской столицы. Они требуют отставки президента Эммануэля Макрона, улучшения качества жизни. Об этом сообщает РБК.

В ходе протеста задержали по меньшей мере 20 человек, были проведены более 6 тыс. предыдущих проверок. Сегодня в столице Франции закрыли Елисейские поля, площадь Звезды, кварталы Елисейского дворца, площадь Согласия.

Как известно, масштабные акции движения «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Впоследствии «желтые жилеты» начали протестовать и в других странах Европы.

Напомним, французское правительство ввело запрет на акции «желтых жилетов» в отдельных местах. Власти ограничили место проведения демонстраций. Акции протеста запретили проводить на Елисейских полях и в других центральных районах Парижа, которые больше всего пострадали от беспорядков и актов вандализма. «Желтым жилетам» отказали также в праве собираться в Тулузе и Бордо.