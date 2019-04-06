Переговоры в нормандском формате. Фото: nbuviap.gov.ua

https://racurs.ua/n120421-germaniya-vystupila-za-sohranenie-normandskogo-formata-peregovorov-dlya-uregulirovaniya-konflikta.html

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Германия выступает за сохранение нормандского формата переговоров. Франция и ФРГ должны и дальше быть посредниками в решении конфликта на Донбассе.

Важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях, продолжались и после окончания выборов президента Украины. Об этом 6 апреля во время встречи министров иностранных дел стран Большой семерки во Франции заявил глава МИД Германии Гайко Маас, сообщает DW со ссылкой на агентство новостей dpa.

Член немецкого правительства отметил, что в Берлине и Париже надеются, что переговоры по Донбассу в нормандском формате будут продолжаться и в дальнейшем.

Как известно, впервые встреча в нормандском формате состоялась 6 июня 2014 года. Тогда в городке Бенувиль в Нормандии встретились президенты Украины, Франции, России и глава правительства Германии. Впоследствии стали проводиться и встречи на уровне глав Министерств иностранных дел этих стран. Темой переговоров этих встреч были поиски политического урегулирования для конфликта на Донбассе.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон общался с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Донбассе. Стороны договорились продолжить работу в нормандском формате.

Напомним, в начале года Польша предложила изменить нормандский формат — добавить в него Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Также Варшава предложила назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.