В Киеве произошел смертельный пожар. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пожар в многоэтажке Киева произошел 6 апреля. Горела квартира в девятиэтажном доме на ул. Авиаконструктора И. Сикорского, 6.

Информацию о пожаре спасатели получили в полдень. Оказалось, что горела квартира на восьмом этаже, пожар распространился на 40 кв. м. Огнеборцы вынуждены были эвакуировать с седьмого и девятого этажей 13 жителей. Об этом сегодня сообщило Главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций Украины в Киеве в Facebook.

Из горящей квартиры бойцы ГСЧС спасли трех жильцов — отца семейства, его жену и пятилетнюю дочь. Глава семьи отравился угарным газом и получил ожоги. К сожалению, не обошлось без жертв — в ходе тушения в квартире обнаружили тело мужчины.

Причина возникновения пожара пока неизвестна, ее установят сотрудники правоохранительных ведомств. К тушению пожара в квартире привлекались 11 единиц спецтехники и 34 бойца Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 3 апреля в селе Железнодорожное Петропавловского района Днепропетровской области произошло ЧП — четыре человека отравились угарным газом в частном доме и умерли. Среди погибших — ребенок 2005 года рождения.