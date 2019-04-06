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Украинки завоевали золотые медали в Греции. Фото: Громадське телебачення

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала две золотые медали на соревнованиях в Греции (ФОТО)

6 апр 2019, 15:47
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Украинская сборная по артистическому плаванию стала обладателем двух золотых медалей на этапе Мировой организации серии FINA в Греции.

Спортсменки из Украины во время соревнований смогли занять самые высокие позиции с техническими программами в дуэте и в группе. Об этом 6 апреля сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Этап соревнований, которые проходят в греческом Александруполисе, завершится в воскресенье, 7 апреля. Следующий этап пройдет в российской Казани в период 19−21 апреля.

Ранее, сборная Украины по артистическому плаванию завоевала три «золота» в соревнованиях дуэтов и в командных выступлениях на этапе Мировой серии FINA в столице Франции.

Как известно, артистическое плавание — женский водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку. Раньше этот спорт называли синхронным плаванием, но в 2017 году Конгресс Международной федерации плавания (FINA) переименовал синхронное плавание в артистическое. Этот вид спорта впервые появился на Олимпиаде в 1984 году. До 1992 года программа соревнований в этом виде состояла из одиночного и парного разрядов.

Украина завоевала золото на соревнованиях в Греции. Фото: НОК Украины в Facebook

Напомним, на днях спортсменка из Киева Юлия Левченко завоевала для Украины пятую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Прыгунья в высоту завоевала серебряную награду в секторе по прыжкам в высоту с результатом 1,99 м.

Источник: Ракурс


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