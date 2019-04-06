Українки здобули золоті медалі в Греції. Фото: Громадське телебачення

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Українська збірна з артистичного плавання стала володарем двох золотих медалей на етапі Світової організації серії FINA в Греції.

Спортсменки з України під час змагань змогли посісти найвищі позиції з технічними програмами в дуеті та в групі. Про це 6 квітня повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.

Етап змагань, які відбуваються у грецькому Александруполісі завершиться у неділю, 7 квітня. Наступний етап пройде в російській Казані в період 19−21 квітня.

Раніше, збірна України з артистичного плавання виборола три «золота» в змаганнях дуетів та командних виступах на етапі Світової серії FINA в столиці Франції.

Як відомо, артистичне плавання — жіночий водний вид спорту, пов’язаний із виконанням у воді різноманітних фігур під музику. Раніше цей спорт називали синхронним плаванням, але в 2017 році Конгрес Міжнародної федерації плавання (FINA) перейменував синхронне плавання на артистичне. Цей вид спорту вперше з’явився на Олімпіаді в 1984 році. До 1992 року програма змагань у цьому виді складалася з одиночного та парного розрядів.

Нагадаємо, днями спортсменка з Києва Юлія Левченко здобула для України п’яту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Стрибунка у висоту виборола срібну нагороду у секторі зі стрибків у висоту з результатом 1,99 м.