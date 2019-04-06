Призов у Росії. Фото: Дербентские новости

https://racurs.ua/ua/n120418-yak-ne-potrapyty-na-strokovu-slujbu-u-rf-muzykant-ne-proyshov-medkomisiu-u-viyskkomati-cherez.html

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Не взяли на строкову службу в армію російського музиканта Івана Дрьоміна, який у РФ відомий за псевдонімом Face.

Причиною не проходження медичної комісії стали численні татуювання на обличчі призовника. Лікарі вважають, що у чоловіка можуть бути проблеми із психікою. Про це заявив голова комісії у військкоматі Башкирії Борис Усатов, повідомляє видання «Аргументы и факты».

Медик вважає, що татуювання на обличчі вже є ознакою психічного розладу. Щодо репера Face, то у музиканта виявили ще низку захворювань, про які лікар не захотів розповідати.

За словами голови медкомісії, у військкоматі крім Усатова були ще кілька призовників з татуюванням на тілі та обличчі. Їх теж не взяли на військову строкову службу.

Нагадаємо, 1 квітня в Україні стартував весняний призов на строкову службу, який триватиме з квітня по червень. В рамках цієї кампанії планується призвати понад 18 тис. осіб. На строкову службу призиватимуть чоловіків, яким виповнилося 20 років та інших осіб віком до 27 років, які не мають проблем зі здоров’ям та не мають права на звільнення від строкової служби.