Погода в Україні 7 квітня. Фото: Ботаничка.ru

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Погода в Україні 7 квітня буде теплою та сонячною, опади очікуються лише на Заході країни.

Повітря на території всієї України прогріється до 13−15° тепла вдень, а на Закарпатті до 18−20° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 7 квітня буде теплою, опадів не очікується. Температура повітря вночі складатиме 2−4° тепла, вдень потеплішає до 15−17° вище нуля.

У Львові завтра, 7 квітня, очікується теплий день, проте вдень та вночі синоптики обіцяють опади. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 3−5° вище нуля, а вдень 16−18° тепла.

Погода у Дніпрі 7 квітня буде теплою та сонячною. Синоптики прогнозують 2−4° тепла вночі, а вдень температура повітря підніметься до 16−18° вище нуля.

У Харкові у неділю, 7 квітня, буде тепло. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° до 3° тепла, а вдень повітря прогріється до 15−17° вище нуля.

Погода у Одесі 7 квітня буде сонячною, синоптики не прогнозують опадів. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 4−6° тепла, а вдень — 15−17° вище нуля.

Метеорологи прогнозують магнітні бурі завтра, 7 квітня, у Києві. У першій половині доби прогнозується слабка геомагнітна буря, а у другій — лише невеликі магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, якою буде погода в Україні у квітні.